Kurikuulus Semenya: olin valmis spordiametnikele oma vagiinat näitama tõestamaks, et olen naine

Kohe pärast Semenya tippu tõusmist hakati esitama kahtlusi, kas ta ikka on naine. Ta läbis sootesti, mille tulemusi ei avalikustatud. Peagi tuvastati, et Semenya organismis on testosteroonitase nõutavast kõrgem ning ta peab naiste seas võistelda saamiseks võtma seda taset alandavaid ravimeid.

Londonis 2012 ja Rios 2016 krooniti Semenya olümpiavõitjaks, kuid mullu Tokyo mängudel ta ei osalenud, sest 2019. aastast keelati kõrgenenud testosteroonitasemega naistel osaleda 400 kuni 1600 meetri distantsidel. Ning uusi ravimeid keeldus Semenya neelama hakkamast.

Semenya ütles ajalehele Telegraph antud intervjuus, et oli 2009. aastal valmis näitama rahvusvahelise alaliidu (toona IAAF, nüüd World Athletics) ametnikele oma genitaale. Semenya sõnul arvanud nood, et «arvatavasti» on Semenyal peenis.

«Ütlesin neile: olen naine, mul pole midagi varjata. Kui tahate näha, et olen naine, näitan teile oma vagiinat. Okei?» ütles Semenya intervjuus.