Tippjalgpallur: ma ei tea, kas automaat käes oleksin Ukrainale vajalik

«Milline on minu missioon, milline minu jalgpalliväline elu Manchesteris? Sellele küsimusele vastas väga hästi Andri Ševtšenko (endine Ukraina tippmängija ja endine koondise peatreener - toim). Olen elus hoidnud automaati käes üks-kaks korda. Ma ei tea, kas automaat käes oleksin oma riigile vajalik. Tunnen, et minu missiooniks on rääkimine oma auditooriumiga, kes mul on Instagramis,» ütles Zintšenko telesaates «Snidanok z 1+1».