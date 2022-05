GALERII ⟩ Kelly Sildarust valmis Barbie-nukk

Tegemist on Barbie ülemaailmse algatusega «Dream Gap», mille eesmärk on aidata tüdrukutel positiivsete eeskujude abil eneseusku suurendada. Sildaru järgi käsitsi valminud nuku esitlusele tulid kokku tema suured ja väikesed sõbrad.

«Leian, et iga väike tüdruk võiks ja peaks unistama suurelt, sest unistused, mille taga on korralik ettevalmistus ja töö, suure tõenäosusega ka täituvad. Loodan, et oma nukuga innustan väikseid tüdrukuid tegelema rohkem spordi, eriti suusatamisega,» ütles Sildaru pressiteate vahendusel.