Ukraina tennisist kritiseeris teravalt Nadali ja Djokovici

Tüliõunaks on viimasel ajal kujunenud, nagu ikka Wimbledoni turniir, mille korraldajad ei luba mängima Venemaa ja Valgevene mängijaid ning millele vastuseks WTA ja meeste organisatsioon ATP teatasid, et ei jaga selle võistluse eest edetabelipunkte. Kostjuk ei mõista, kuidas jättis WTA ukrainlaste seisukoha uurimata.

«80-85 protsendil mängijatest pole WTA otsuse suhtes seisukohta. See on täiesti nõme. Ma ei suuda uskuda, et WTA langetas niisuguse otsuse. Minu arvamust ei küsinud keegi. Ukraina mängijaid nagu polekski olemas. Tunnetan üha rohkem olukorra lootusetust. Olen ainult 19-aastane, mida saan öelda?