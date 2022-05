Venemaa poksitäht pandi valiku ette: kas hülgad Venemaa lipu või jääd rahast ilma

Nimelt sattus Alvareze ja Bivoli duell ohtu, kui Venemaa tungis 24. veebruaril Ukrainasse. Pärast seda määrati Venemaa poksijatele ranged piirangud ning seetõttu tutvustati teda matši eel hoopis kui poksijana Californiast. Lisaks võtiles ta Kõrgõstani, mitte Venemaa lipu all.

«Fakt, et Dmitri tuleb areenile ilma Venemaa liputa, pandi juba enne võitlust paika. Meid ähvardati sanktsioonide ja kõige muuga. Üldiselt on Venemaa poksijatel USAs võitlemine keelatud, kuid kahe inimese puhul – [Artur] Beterbievi ja Dmitri [Bivol] – tehti erand, sest nad on maailmameistrid,» seletas Bivoli treener Gennadi Mašjanov fightnews.info-le.