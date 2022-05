Kanepi tõusis jooksvas maailma edetabelis kaheksa aasta kõrgeimale kohale

Kanepi alistas Prantsusmaa lahtiste tennisemeistrivõistluste teises ringis brasiillanna Beatriz Haddad Maia (WTA 48.) 6:4, 6:4. Kolmandasse ringi jõudmisega on Kanepi saanud endale juba 130 edetabelipunkti. Möödunud aastal piirdus ta Prantsuse lahtistel esimese ringiga ning toona sai selle eest 10 edetabelipunkti.

See tähendab omakorda, et Kanepil on edetabelis tänavuselt Prantsuse lahtistelt kirjas juba 120 plusspunkti ning nende toel ongi ta jooksvas edetabelis tõusnud juba 37.kohale. Viimati hoidis ta nii kõrget kohta 2014. aasta mais.