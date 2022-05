Eesti Korvpalliliit mõistis kohtunikke kritiseerinud Rosenthali tõttu Tartu Ülikoolile kopsaka trahvi

Eesti Korvpaliliidu peasekretär Keio Kuhi lisab korvpalliliidu pressiteates: «Rõhutame ja austame, et kohtunikud on sama oluline osa mängust nagu seda on mängijad, treenerid, pealtvaatajad, telekommentaatorid või lauakohtunikud. Ma ei ole veel näinud ühtegi ametlikku mängu ilma kohtuniketa. Peame üksteisest lugu, lahendame oma probleemid viisakalt ja tsiviliseeritult.»