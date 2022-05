Neuville nõustus Hyundai küsimuses Tänakuga

Küsimusele, kui kaugele jääb Hyundai Toyotast ja M-Spordist, vastas Tänak DirtFishile: «Päris kaugele. Seal on kõike teha, palju asju. Ma arvan, et üldiselt oleme läbinud vähe kilomeetreid ja oleme selle ajaga alles arendusega pihta hakanud, kuid juba peame osalema rallidel.»

Kui belglaselt prooviti uurida, milliseid konkreetseid lahendusi oleks Hyundail vaja, vastas ta: «Ma arvan, et Ott andis teile sellele vastuse, kas pole nii? Tööd on veel teha, vastab tõele.»

Neuville tunnistas siiski, et tunneb end autos üsna mugavalt ja kiirus on olemas, mis erines Tänaku mõtetest. «Kindlasti on veel arenemisruumi. On hea, kui tunned ennast autos mugavalt. Aga kui probleemid võtavad hoogu maha, siis see pole hea.»