Inglismaa jalgpallilegend soovitab Unitedi uuel peatreeneril Ronaldost vabaneda

«Olen veendunud, et ta (ten Hag) peab Ronaldoga seda tegema, olenemata sellest, kas tal on see lubatud või mitte. Olen seda kogu hooaja järjekindlalt öelnud, et see (Ronaldo liitumime Unitediga) ei olnud hea,» ütles Garragher Gay Neuville’i taskuhäälingus The Overlap.

Samas ütles Carragher, et on Ronaldo talendi austaja, lihtsalt tema liitumine lõppenud hooajal Unitediga polnud hea otsus, sest Portugali koondise kapten pole oma karjääri jooksul nii kehva koosseisuga klubis mänginud.

Jamie Carragher. Foto: Peter Powell/REUTERS/Scanpix

«Cristiano Ronaldo on üks kõigi aegade suurimaid mängijaid ja mind peetakse tema kritiseerijaks – Ronaldo on miljon korda parem kui ma kunagi olla saaksin. Ilmselgelt ei suudaks ma ta saapapaelugi kinni siduda. Aga ma ei ütle seda lugupidamatusest tema vastu, ta on hämmastav mängija.

«Kuid Ronaldo pole kunagi nii kehvas meeskonnas mänginud. Ta on mänginud vaid parimates klubides, tema hoiakust on näha, et ta tahab olla põhimees, lüüa väravaid, innustada kaaslasi ja kui oled suurepärases meeskonnas, siis see on midagi, mida ma näen positiivsena.