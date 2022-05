Ibrahimovic avameelselt raskest vigastusest: valu tõttu ei saanud ma magada pool aastat

Samas tunnistas ta, et andis endast AC Milanile kõik, et nad tuleksid Itaalia meistriks. «Peas oli mul ainult üks eesmärk: teha oma meeskonnakaaslased ja treenerid Itaalia meistriks, sest andsin neile lubaduse. Täna on mul uus eesmine ristatiside ja järjekordne trofee,» ütles ta võidukalt.

Ibrahimovici leping klubiga saab läbi juuni lõpus. Seetõttu kardavad jalgpallifännid, et legendaarse pallivõluri mängijapäevad on läbi. Kusjuures Itaalia meedias on spekuleeritud, et Ibrahimovic võtab suvel üle endise jalgpalliagendi Mino Raiola töö, kes suri kuu tagasi.