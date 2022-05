Prantsusmaa lahtiste esimene nädal on pakkunud huvilistele mõistagi väga head tennist ja ohtralt üllatusi – naiste seas on üle poolte maailma esikümne mängijatest juba konkurentsist pudenenud. Ent Pariisi saviväljakutel on tõstatatud ka teistsuguseid jututeemasid, mis pole olnud otseselt seotud platsil toimuvaga.

Kus on «normaalne vesi»?

«See pole normaalne Suure slämmi turniiri puhul! Kas see on normaalne? Kas sa tõesti leiad, et see on normaalne?»