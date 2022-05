Üllatus: Kimi Räikkönen veendi kodus ümber ja soomlane naaseb ringrajale!

Tegemist on legendaarse ringrajaga, kus peeti vahemikus 1961-80 USA F1 GP. NASCARis on Watkings Gleni kasutatud palju rohkem ning alates 1986. aastast on seal toimuv võidusõit ära jäänud vaid korra: tunamullu, mil maailm oli koroonapandeemia raudses haardes.