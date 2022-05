21-aastase eestlase hooaeg vormel 2 sarjas on kulgenud tõusude ja mõõnadega. Red Bulli noorteprogrammi kuuluv Vips on näidanud head kiirust, kuid pole seda tulemuseks suutnud vormistada. Küll on tema sõidu rikkunud boksipeatus, siis sõiduviga või hoopis tehniline probleem.