Pärnu peatreener Heiko Rannula: meeskond oli MVP, sellist satsi on lust treenida

Suvepealinlased alistasid täna 2010 pealtvaataja ees kodusaalis 73:60 Tartu Ülikool Maks ja Mooritsa ning võitsid finaalseeria 3:0. «Praegu on pigem pingelangus. Loomulikult on see ajalooline hetk meie kogukonnale ja võib-olla saame [saavutusest] aru alles päeva või nädala pärast.