Neuville ei hoidnud end tagasi: Hyundai vajab inimesi, kes otsustavad ja juhivad

«Järjekordne tume nädalavahetus, kuigi suutsime auto lõpuni tuua. See ei ole koht, mida lootsime, aga andsime endast parima,» rääkis Neuville Belgia rahvusringhäälingule antud intervjuus.

«Vajame inimesi, kes tiimi juhiksid ja kellel oleks jõudu ning karismat, et juhtida Hyundai Motorsporti sugust firmat. Hetkel on meil sellest puudu. Tiim on väikeses kriisis. Proovime asju muuta, aga kõik läheb aeglaselt,» ütles belglane otse välja.

«Mootorispordis peab kiirelt reageriima ja otsustele peab kohe järgnema tegevus. Me ei tohi unustada, et oleme autot arendanud vähem kui teised. Teadsime seda juba ette, aga see ei saa olla vabandus. Oleksime pidanud algusest peale konkurentsivõimelised ja stabiilsed olema,» lisas ta.