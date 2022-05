Selgus, millal vanameister Loeb uuesti WRC-auto rooli istub

Kuigi Loeb on jõudnud vahepeal pidada maha pika rallikarjääri, võita üheksa meistritiitlit, minna erru ja tulla osalise koormusega tagasi, siis Keenia ralli läheb ta võistlustulle alles teist korda. Viimati leidis see aset 2002. aastal ja toona lõpetas ta üldarvestuses viiendal kohal.

Tänavu hooaja esimesel etapil Monte Carlos tõusis Loeb poodiumi kõrgeimale astmele, Portugalis oli tal samuti tugev hoog, kuid sõiduviga röövis võiduvõimalused.

«Oli tore, et me olime Portugalis [Ford] Pumaga konkurentsivõimelised, on tore teada, et Puma on kruusal väga kiire ja konkurentsivõimeline auto. Keenia on võrreldes Portugaliga midagi täiesti teist. Ma ei tea, milline praegune ralli versioon on, aga olen näinud videoid katsetest, mis on väga erinevad. Need paistavad karmid koos suurte kividega,» lausus Loeb M-Spordi pressiteenistusele.

«Keenia on päris hämmastav, ma arvan, et mul on sealt enim mälestusi! Toona oli Keenia täiesti teistsugune, pikim katse oli 120 km ja meil oli kõigil pea kohal helikopter lendamas, mis andis teada, millisele elusloodusele me lähenesime katsel.