AMETLIK ⟩ A-koondisesse murdnud Sheini karjäär jätkub Hollandi kõrgliigas

«Ausalt, see neli kuud, mis ma Hollandis Utrechtis laenul olin, möödus väga kiiresti. Kohanesin kiiresti nii meeskonnaga, treeneritega, klubi kultuuriga kui ka keskkonnaga. Tegin oma karjääris suure hüppe edasi – tehniliselt, füüsiliselt kui ka mentaalselt. Ma olen väga rahul sellega, et suutsin klubile tõestada, et olen nende jaoks õige valik. Mind aitas palju see, et suutsin integreeruda Hollandi jalgpalliga, selle mõtteviisiga ja kiirusega. Olin ja olen väga avatud kõigele, mis neil pakkuda on. Väga palju aitas mind kasupere, kus ma elan, sest ma ei pidanud muretsema igapäevaste kohustuste peale, sain keskenduda ainult jalgpallile. Selle kõige kõrvalt tuli mul ka Arte gümnaasiumi viimane klass lõpetada – nüüd on jäänud veel eksamid ära teha,» ütles Rocco Hollandis veedetud laenuperioodi kohta.