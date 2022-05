Kontaveidi paarismängupartner: see teeb haiget, aga mõistan, miks me Wimbledonis mängida ei saa

Hiljuti otsustas WTA, et ei jaga Wimbledoni tenniseturniiril edetabelipunkte. See oli vastulöök Wimbledoni otsusele mitte lubada turniirile Venemaa ja Valgevene sportlasi.

«Mind WTA oma otsuse tegemise protsessi ei kaasanud. See on keeruline olukord. WTA tegi otsuse, mis tundus neile parim. Ma tean, et see otsus mõjutab väga paljusid, kes kaotavad punkte. Mul on sellest kahju. Olukord maailmas ei ole lihtne,» lausus Kasatkina.