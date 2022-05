PM PARIISIS ⟩ Kanepi: tänased tingimused olid minu jaoks rasked, kõik punktid tundusid pikad

«Ma ei saaks öelda, et kui ma vea tegin, siis ma ei andnud endast kõik. Proovisin ikkagi kõik pallid sisse saada. Oleksin tahtnud, et mäng lõppenuks otsustavas setis, aga midagi polnud teha,» jätkas Kanepi lisades, et mängutaktika valikut ta ei kahetse ega tunne, et midagi jäänuks teda täna spetsiaalselt kripeldama.