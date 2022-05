Mihkels teenis vägeva finišiga Tour of Estonial etapivõidu

«Päev otsa kontrollis sõitu BikeExchange ja teised tiimid väga ei sekkunud. Umbes 20 km enne lõppu rivistasime Ampleriga ülesse, sain hea positsiooni ning lõpus vormistasin lihtsalt ära. Ma ise teadsin, et olen tugev, aga arvasin, et teised on veel tugevamad,» selgitas Mihkels sõidu kulgu.

Tuuril on jäänud veel üks etapp, Tartu GP, mil ratturid läbivad 16 korda 10,3 km pikkust linnaringi. «Plaan on homme kõva lahing anda ning unistan tuuri võitmisest,» sõnas Mihkels.

Tänase etapi järel on tuuri uus liider Tallinn-Tartu etapi teisena lõpetanud Team BikeExchange-Jayco rattur Kaden Groves. «Tiimi eesmärk oli etapivõit ja me üritasime sõitu kontrollida. Tuule ja vihma tõttu oli sõit üsna stressirohke,» nentis ta. Grovesi sõnul on Tour of Estonia korralik võidusõit ning tal on hea meel näha Eesti noori talente.