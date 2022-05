PM PARIIS ⟩ Kanepi alistanud 18-aastane USA imelaps: loodan tema vanuselt sama head tennist näidata

Ajakirjanike ette astununa oli reketitaltsutaja aga jätkuvalt reibas ja rõõmsameelne. «Ma tunnen ennast väga hästi: teenisin Suure slämmi turniiri kolmandas ringis just kahes setis võidu. Nii üksik- kui ka paarismäng olid tegelikult teatud hetkedel keerulised, kuid mul on hea meel, et mul õnnestus mõlemas mängus peale jääda,» alustas ameeriklanna pressikonverentsi.