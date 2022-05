Räppo jäi EMil esimesena A-finaalist välja: pidin taas kogema ebaõnne

«Taas pidin kogema ebaõnne,» tõdes Räppo finišis. «Kui jõudsin rattarajal just esimesse gruppi, siis täpselt minu ees rootslane kukkus. Takerdusin ta rattasse ja grupp pääses jälle minema. Rattasõidu lõpuks jõudsin uuesti liidergruppi, kuid olin liigselt energiat kulutanud ja jooks oli kannatamine. Rattarajal olin üks kiiremaid ja olen oma sooritusega sellel alal rahul. Andsin seejärel endast maksimumi, et oleks lootust edasi pääseda, kuid seekord joosti kiiremini. Tulemusi vaadates olidki kõige kiiremad jooksumehed just minu poolfinaalis.»

«Kurb, et oli nii palju kukkumisi ja ühtki A-finaali ei tulnud,» ütles Eesti Triatloni saavutusspordi toimkonna juht Marko Albert pika päeva lõpus. «Hea meel on muidugi, et mõlemad meie naisjuuniorid realiseerisid oma võimed ja pääsesid B-finaali. Samuti on hea meel, et Rinel saab laupäeval uuesti võistelda, sest ta ei ole väga pikalt triatlonis olnud ja kõik rahvusvahelised kogemused on talle väga head. Tal on siin palju õppimiskohti. Kahju ka, et Henry jäi napilt A-finaali ukse taha. Õnnest jäi natuke puudu.»