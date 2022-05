Vips teeb Monacos vihmatantsu, kvalifikatsioon jäi eestlast kripeldama

«See pidigi minu jaoks tulema raske kvalifikatsioon, sest ma ei saanud vabatreeningul ühtegi kiiret ringi,,» märkis eestlane intervjuus F2 kodulehele. «Kahju, et me kolmandat kiiret ringi ei saanud teha, sest mul oli rohkem kiirust varuks kui teistel.»

Laupäevast sprinti alustan Vips kuuendalt kohalt, kuid pole eriti optimistlik, et suudab oma positsiooni eriti parandada, sest Monacos on äärmiselt piiratud möödumisvõimalused.

Vips teeb pühapäevase põhisõidu eel aga usinasti vihmatantsu. Ta oli meeldivalt üllatunud, kui avastas, et vihma tõenäosus on võistluse ajal 30 protsenti ja see võib võistluste käiku muuta.