Armukolmnurga draama viis 25-aastase tippratturi tapmiseni, mõrvar on siiani jooksus

CNNi andmetel jäi 34-aastase Armstrongi auto mõrvapaiga lähedal asuvatesse valvekaameratesse ja ta on juba kaks nädalat politsei eest põgenenud. Ametivõimud ütlesid, et Armstrong lendas mõni päev pärast mõrva Austinist New Yorki.

Arvatakse, et veretöö ajendiks on armukadedus. Wilsonil oli möödunud sügisel lühike romanss teise elukutselise jalgratturi Colin Stricklandiga. 35-aastane Strickland oli enne seda pikas pühisuhtes Armstrongiga. Strickland on nüüd väidetavalt redus, sest kardab endise elukaaslase kättemaksu. Lisaks on skandaalsete uudiste valguses mitmed sponsorid lepingud üles öelnud.