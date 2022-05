Soome poolfinaalivastased naudivad MMi täiel rinnal: pärast tööd teeme ikka paar jooki

Soomes toimuv MM on ameeriklastele olnud ka kultuurireisiks. Kuigi kõige paremini on peale läinud burgerid, kanatiivad ja steigid, siis proovimata pole jäänud ka rahvalikumad road. «Kohaliku toidu kohta pole midagi halba öelda. Ka Jaapani toit on hästi maitsenud,» lisas Gaudette, kes on olnud USA koondise üks resultatiivsemaid mängijaid.