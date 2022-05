Liverpooli legend ennustas, et neil ei teki Madridi Reali alistamisega probleeme

Sellekohast videot jagas Liverpool oma Twitteri lehel, kus Pariisis Stade de France’i staadionil Liverpooli treeningut vaadanud Gerrard teatas enesekindlalt, et Jürgen Klopi juhendatav meeskond võidab Hispaania kuningliku klubi Meistrite finaalis kindlalt.

«Soovin kõigile Liverpoolis palju õnne ja loodan, et nad saavutavad tulemuse, mida kõik tahavad. Loodetavasti tuleb fantastiline mäng ja ennustan Liverpooli 2:0 võitu,» ütles nüüdne Aston Villa peatreener.

A message from one of our European Cup winning captains 🏆🤩 pic.twitter.com/wUphNI1eDg — Liverpool FC (@LFC) May 27, 2022

Gerrard võitis Liverpooliga Meistrite liiga 2005. aastal ning Inglismaa meedia on kergitanud mehe ennustuse peale kulmu. «Ennustada, et Madridi Real ei löö väravat, on riskantne ettevõtmine. Eriti arvestades teekonda, kuidas Carlo Ancelotti meeskond on finaali jõudnud. Nad on löönud mitu hiilgavat väravat PSG-le, Chelseale ja Manchester Cityle,» kirjutas Daily Mail.

Samuti on Realil kasutada selle hooaja Meistrite liiga resultatiivseim mees Karim Benzema, kes on 11 mänguga löönud 15 väravat. Liverpooli väravamasina Mohamed Salahi arvel on kaheksa väravat.