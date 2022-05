Andrea Adamo: hübriidtehnoloogia oli viga

Adamo ütles intervjuus Rallyssimole, et praeguse põlvkonna autod tulnuks ehitada Rally2-autode baasil. «Potentsiaalselt oleks meil siis rohkem tootjaid. Kindlasti oleks nendel autodel rohkem kliente. Võidusõidud oleksid ilmselt põnevamad, sest autod maksaksid vähem ja konkurents suureneks,» lausus Adamo.

«Praegusel hetkel, kus eelarved on väiksemad, ei ole kosmoselaevade ehitamine eriti mõttekas. Eriti süsteemi puhul, mida kasutatakse täiselektrirežiimil vaid hoolduspargist lahkudes. Kiiruskatsel peaks see andma lisajõudu, kuid paljud juhid lülitavad selle välja, sest nii on lihtsam sõita,» avaldas Adamo.