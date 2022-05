UEFA süüdistab Liverpooli fänne võltsitud piletite kasutamises

«Ühele mu sõbrale öeldi, et tal on võltsitud pilet. Võin omalt poolt kinnitada, et ei olnud. Kogu see asi on täiesti jabur. On lubamatu, et inimeste peal kasutati pipragaasi. See oli meie fännide ja perekondade jaoks kohutav kogemus,» lausus jalgpallur.