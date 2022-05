Eesti avas rabeda mängu kiuste Hõbeliigas võiduarve

Kertu Laak vedas Eesti naiskonna rünnakuid 22 punktiga (+14), Liis Kullerkann lisas 15 punkti (+13), 7 punkti panustasid nii Kristiine Miilen (+3) kui Nette Peit (+4) ja 6 (+5) Eliise Hollas. Eesti vastuvõtt oli 33%, rünnakuid lahendati 47-protsendiliselt, blokiga teeniti 11 punkti (5 blokki sai kirja Laak ja 3 Kullerkann) ning servil löödi 8 ässa (eksiti samuti 8 pallingul), kirjutas volley.ee.

Luksemburgile tõi Betty Hoffman 12 punkti (+5). Luksemburgi vastuvõtt oli 40%, ent rünnakuid lahendati vaid 28-protsendiliselt, blokiga saadi 4 ja serviga 6 punkti (7 viga).

Peatreener Alessandro Orefice tõdes pärast esimest tähtsat võitu peatreenerina, et mängupilt ei pakkunud palju rõõmu, aga võitu tuleb hinnata. «Sellisele mängupildile pole mingit vabandust, me ei mänginud head võrkpalli, kuigi vastane ei ole kõrgest klassist. Au vastasele, Luksemburg võitles nagu oskas, aga meie võtsime justkui nende mängupildi kohati üle. Tahtsin lihtsates olukordades näha rohkem nii-öelda killer-instincti, aga kohati võitleme me hoopis kõige rohkem iseendaga,» ütles juhendaja.

«Mõistan, et väljakul oli raske, sest reisigraafik on olnud keeruline ja olen rahul, et saime siit kolm punkti kätte. Nüüd saame korraks hinge tõmmata ja siis tuleb maksimaalselt keskenduda Sloveenia mängule. Järgmine vastane on teisest klassist, aga kui türukud suudavad mängida ilma, et mõtleksid sellele, kes on teisel pool võrku, tuleb ka tulemus. Me peame olema agressiivsemad ja ei tohi midagi karta. Kahest esimesest mängust on ka positiivset kaasa võtta, sest Portugalis tulime välja 0:2 kaotusseisust ja siin suutsime kõigele vaatama ikkagi 3:0 võita,» lisas juhendaja.

Täna Luksemburgi vastu Eesti rünnakuid vedanud ja 22 punkti toonud Kertu Laak rääkis, miks oli mängus vaatamata võidule palju vigu ja ebakõlasid ning kuidas edasi minna. «Tahtsime minna mängule nii nagu ikka ja proovida mitte lasta vastase mängul enda mängu mõjutada. Aga läks nii nagu kipub vahel minema, ma ei ütleks, et me nende tasemega kaasa läksime, vaid andsime enda tasemes alla. Tegime oma asju halvemini kui trennides ja eelmistes mängudes oleme näidanud, mingisugune vaimne pinge on meil ikkagi peal,» rääkis Laak.

«Mingi hetk ikka mõtlesime, et kuidas me nüüd sellest halvast olukorrast edasi saame, eks nad panid servil suhtumisega, et äss või viga ja õnnestusid ka päris hästi. Nendest mõõnadest üle saada oli keeruline, samas kui me oma break-pointid ja serviseeriad ära tegime, saime kindluse kätte.»