Üle pika aja poodiumile pääsenud Vips: tahtsin lihtsalt finišisse jõuda

Pühapäevast põhisõitu neljandalt kohalt alustanud Vips suutis poodiumile tõusta tänu heale boksipeatusele, kui möödus Jack Doohanist. Vips tunnistas, et etapp möödus raskelt, kuid nädalavahetusega teenis ta 19 punkti.

«Ma arvan, et see ei olnud just kõige lihtsam nädalavahetus. Kuid ma ei usu, et tulemus oleks olnud teistsugune, kui kõik oleks libedalt läinud,» ütles Vips ja jõudis jutuga tagasi kvalifikatsiooni, kus sai neljanda aja.

Teadupärast on tänavaradadel stardikoht väga määrav ning Vips tunnistas, et tegelikult võinuks ta konkureerida veelgi kõrgemale kohale. Paraku jäi tal vajaku kiire ringi kogemusest raja viimastes kurvides ning selle taha jäi ajasõidus paar kümnendikku ja esirea stardikoht.

«Ma ei usu, et seal oleks lõppkokkuvõttes suurt vahet olnud. Arvan, et Felipe oleks lõppkokkuvõttes nagunii parima stardikoha saanud. Nii et mul on tulemuse üle hea meel,» ütles Vips pressikonverentsil.

Pärast paari ebaõnnestunud etapp naasis Vips poodiumile ning pärast turvaauto lahkumist tundus, et eestlane tungib Monacos ka esikohavõistlusesse, kuid seda siiski ei toimunud.

«Tahtsin lihtsalt finišisse jõuda. Püsisin küll liidritest DRSi kaugusel. Ühel ringil tagasipöördes pidurdasin rattad lukku ja olin teisel käigul. Rool oli umbes 300 kraadi ning ma tahtsin käike alla vajutada ja panin kolmanda ning neljanda käigu sisse ja oleksin peaaegu auto välja suretanud. Kaotasin neli või viis sekundit. Püüdsin nad taas kinni, aga viimased neli-viis ringi oli väga raske, sest rehvid ei pidanud enam,» selgitas eestlane.

Vips tõusis Monaco etapiga punktiarvestuses viiendaks. Ta on kogunud 49 punkti ja poodiumikohast lahutab teda neli punkti. Muide, kolmandal kohal on hindu Jehan Daruvala, kes sarnaselt eestlasele kuulub Red Bulli noorsõitjate programmi. Nende vahele mahub veel Vipsi tiimikaaslane Marcus Armstrong, kes edestab eestlast vaid punktiga.