Boston Celtics suutis ligi poole sajandi järel võita võõrsil otsustava mängu ja jõudis NBA finaali

Celticsi ja Heati duell möödus omanäoliselt, seitsmest kohtumisest suudeti koduväljakul võita kõigest kaks. Seejuures seisult 2:2, alates viiendast mängust nopiti võite ainult võõrsil. Celtics on finaalikoha auga välja teeninud, sest eelmises ringis murti maha mullu NBA meistritiitli võitnud Milwaukee Bucks.

Tegemist on esimese korraga pärast 1974. aastat, kui Celtics suutis võõrsil peetud seeria seitsmenda mängu võita. Toona alistati suures finaalis siis veel Läänekonverentsi kuulunud Bucks 4:3. Tõsi, tehnilises mõttes «võõrsil» peetud seitsmes mäng Toronto vastu võideti ka kaks aastat tagasi, ent siis olid kõik tiimid ühes suures mullis ning mängiti Walt Disney Worldis.

Celtics on seni võitnud 17 NBA meistritiitlit, kuid suurem edu jääb aastakümnete taha. Sel sajandil on meistriks tuldud vaid korra, 2008. aastal. Enne seda võidutseti viimati 1986. aastal, mil meeskonna liider oli legendaarne Larry Bird.