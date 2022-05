EM-hõbe kaotas sõjas vanaema

«Kui Rubižnes algas pommitamine, oli kõik väga hirmus, sest mu vanaema oli seal. Sõja alguses oli ta veel elus, kuid siis hakkas pommitamine… Mürsk tabas tema maja ja ta suri seal. See oli keeruline, sest me ei saanud talle appi minna. Meil polnud temaga 10 päeva kontakti,» meenutas keskmaajooksja Publicule antud intervjuus.

«See oli meie perele keeruline aeg, sest tahtsime teda kaua sealt ära tuua, aga ta hakkas vastu. Ta oli väga kiindunud sellesse kohta ja ei tahtnud lahkuda. Lisaks sellele polnud tal tervist, et sealt lahkuda, nii et naauber hoolitses tema eest. Aga kui pommitamine algas, siis oli ta pidevalt keldris,» jätkas Ljahhova.

«Ma ei tea, kuidas minu vanaema viimased päevad möödusid. Ühel päeval helistas naaber meile ja ütles, et mu vanaema on surnud ning jooksis keldrisse tagasi. Teda ei saanud kaua matta. Oli raske mõelda, et ta lihtsalt lebas seal üksi. Õnneks mattis naaber ta lõpuks oma aeda,» kirjeldas Ljahhova.