Hobuste kõrgushüppe rekord on püsinud ületamatuna juba üle 70 aasta

Takistussõit on klassikalistest ratsaspordialadest kahtlemata populaarseim, nautides tähelepanu ja publikumenu. See võistlusala toob esile hobuse kiiruse ja jõu ning eeldab hobuselt ja ratsanikult laitmatut koostööd. Ent sama vana, kui on takistussõiduvõistlused, on erinevad jõuproovid, mis esitasid väljakutse hobuste hüppevõimele. Kõrgushüppevõistlused on alati pakkunud adrenaliini ja põnevust nii osalejatele kui publikule.