Vesik rannavõrkpalli tulevikust: väga suure õnne korral võiks Pariisi olümpial mängida kaks Eesti paari

Alates 2016. aastast tegutses Vesik edukalt Venemaal. Tippaeg oli Tokyo olümpia, kus hoolealused Vjatšeslav Krasilnikov ja Oleg Stojanovski said kaela hõbemedalid. Kaks aastat varem sai sama tandem MMil kuldse autasu. Nüüd on Vesik olude sunnil idanaabriga asjaajamisele joone alla tõmmanud, avanenud võimalusest haaras kinni võrkpalliliit ja tegi talle ettepaneku alustada Eesti rannavolle viimist uuele tasemele.

Kuigi Vesikuga on sõlmitud üheaastane leping võimalusega seda aasta võrra pikendada, võtavad mõlemad pooled projekti pikema mastaabiga ning peaeesmärk on 2024. aasta Pariisi olümpia, kus olümpialiivale võiks pääseda vähemalt üks Eesti võistkond. Kõige suurem lootus on selles pandud meie esipaarile Tiisaar – Nõlvak, kes valmistub järgmisel nädalal Roomas peetavaks MMiks. Kiigatakse ka kaugemale, 2028. aasta Los Angelese olümpiale loodetakse saata kaks paari.