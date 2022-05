Tennisejuhtide hambutu otsuse peale vihastanud Ukraina mängija: kaotame pereliikmeid ja sõpru. Okupante tuleb karistada

Wimbledon on üks neljast suure slämmi turniirist, mille võitjal on võimalik taskusse panna 2000 punkti. Ometi sel aastal otsustasid tennisejuhid, et nende otsuse tõttu Venemaa ja Valgevene mängijatel osalemine keelata võeti neilt edetabelipunktid ära.

«Minu jaoks on see keeruline olukord. Venemaa tennisistid ei esinda Venemaa valitsust. Oleme koos palju mänginud. Teusest küljest on valitsejaid võimatu riigist ja kodanikest eraldada,» rääkis Moltšanov Sport.pl-ile.

«Sõda on käimas ja kõiki okupeeriva riigi elanikke tuleb karistada. Me kaotame pereliikmeid, sõpru ja kodusid. Ukraina on väga kaua kannatanud. On väga imelik, et Wimbledonis kõikidelt mängijatelt punktid ära võeti. Mu kodu asub kolme kilomeetri kaugusel Butša ja Irpeni piirkonnast. Me kõik teame, mis seal toimus,» jätkas tennisist.