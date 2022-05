Lewandowski ei hoidnud ennast tagasi: minu lugu Bayerniga on läbi

2014. aastal Bayerniga liitunud Lewandowski osas on terve kevade sahistatud, et ta otsib uut väljakutset ning nüüd kinnitas ta seda soovi ka ise.

«Minu arvates on üleminek parim lahendus mõlema poole jaoks ja loodan, et Bayern ei hoia mind kinni lihtsalt sellepärast, et nad saavad. Sellel teemal saab rohkem rääkida pärast seda, kui koondise mängud läbi on,» andis 34-aastane ründetäht mõista, millal tema tuleviku osas uudiseid on oodata.