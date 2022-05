Asi klaar: Jüri Vips ei sõida tuleval hooajal Red Bulli F1-tiimis

Jüri Vips on ebaõnnest hoolimata näidanud sel hooajal väga head kiirust.

Red Bulli vormel 1 võistkond teatas, et tiimi teine number Sergio Perez jätkab nendega 2024. aasta lõpuni. Eesti vormelilootusel Jüri Vipsil pole seega uuel hooajal Red Bulli – see oli muidugi niiehknaa väga ebatõenäoline – asja, sest mehhiklase kõrval on Red Bulli naelutatud valitsev maailmameister Max Verstappen.