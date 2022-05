Eesti rallisõitja debüteerib rootslannast naiskaardilugejaga

«Olen väga õnnelik ja tänulik, et saan sel rallil startida ning Rally3-autoga järgmisteks võistlusteks kilomeetreid koguda,» rõõmustas Virves sotsiaalmeedias. «Poola on mulle uus kogemus, sest sõidan naiskaardilugeja ja ingliskeelse legendiga.»

Thulini sõnul on eestlane kiire ja hea sõitja, kellega on kindlasti meeldiv koostööd teha. Rootslanna lisas, et tegemist on tema teise ralliga, kus ta loeb ingliskeelset legendi.