Ukrainlased võitsid Vana Maailma tiitlivõistluselt neli pronksi. Dobrjanski hinnangul takistasid õigusemõistjad nii Dmitri Zamotajevi kui ka Juri Zahharejevi pääsemist finaali. «Miks? Minu arust on asi selles, et turniiri toetas Gazprom,» näitas ta näpuga Venemaa riiklikule gaasifirmale.

Poksi EM toimus Armeenia pealinnas Jerevanis Rahvusvahelise Poksiliidu (IBA) egiidi all. Organisatsiooni president on venelane Umar Kremljov, kes on ähvardanud, et kui ta ametist kõrvaldatakse, ootab poksiliitu majanduslik kaos ning andis mõista, et tema lahkumine tähendaks ka Gazpromi lahkumist.