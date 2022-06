VIDEO ⟩ Nadal–Djokovici põnevuslahingust väljus võitjana liivakuningas

«Selleks, et Novaki vastu võidutseda, on vaid üks viis: mängida algusest lõpuni oma kõige paremat tennist,» sõnas kohaliku aja järgi alles veerand kaks öösel kohtumisele punkti pannud Nadal, kelle võitude-kaotuste suhe Prantsusmaa lahtistel on nüüd 110–3.