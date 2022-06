Pisarais Ukraina koondise staar: läheme lahingusse kõikide kaasmaalaste nimel

Eile toimus Glasgow's seega tavapärane mängueelne pressikonverents, kus tehti küll ka juttu kohtumisest, kuid see polnud kindlasti põhiteema.

«Selleks mänguks meeskonna ette valmistamine on olnud äärmiselt keeruline,» tunnistas Ukraina koondise peatreener Oleksandr Petrakov. «Kutid mõtlevad kogu aeg oma peredele ja sellele, kuidas neil kodus ikka läheb. Mul tuli neile isegi nalja visata ja öelda, et meil on enda sõda, mis tuleb jalgpalliväljakul võita. See kõik on olnud raske, kuid kutid on tugevad.»

Ukraina koondise suurim staar, Manchester City hingekirja kuuluv Oleksandr Zintšenko ei hoidnud pressikonverentsil tagasi ka pisaraid ning ütles, et tema soov on kõikidele ukrainlastele anda võimalus sõita MMile neid toetama.

«Meil kõigil tuleb üheskoos sellest kurjusest jagu saada, sest kuigi täna toimub agressioon Ukraina vastu, siis juba homme võib see toimuda kellegi teise vastu. Seda ei saa lihtsalt niisama jätta. Minu emotsionaalne seisund on äärmiselt kõrge. See [sõda] on see, millest kõik ukrainlased praegu mõtlevad,» lausus poolkaitsja.

«Kõikidel ukrainlastel on praegu üks unistus – lõpetada see sõda. Ma olen rääkinud ka Ukraina lastega, kes ei pruugi küll päriselt aru saada, mis toimub, kuid neilgi on vaid üks soov: nad unistavad, et see sõda lõppeks,» jätkas ta.

«Kui me räägime aga jalgpallist, siis ka meil on oma unistus. Pääseda MMile ja anda ukrainlastele sellel raskel ajal positiivseid emotsioone, mida nad väärivad! Iga mängija mõistab, mis olukord meie kodumaal valitseb ja ma võin kinnitada teile, et me ei anna väljakul endast mitte 100 vaid hoopis 200 protsenti!» põrutas Zintšenko.