Esimene eestlane stardib Le Mansi 24 tunni sõidul

Algselt võistlema pidanud Team Hardpoint otsustas LMGTE Am klassis sõitmisest loobuda, misjärel pakuti võimalust reservnimekirja kuulunud Absolute Racingule. Kuna Le Mansi kohad on tiimidele jaotatud nimeliselt, osaleb Rump ametlikult võistlusel küll Team Hardpointi all ent auto valmistab võistluseks ette Absolute Racing.

«Ma olen täiesti sõnatu. Le Mansi 24 tunni sõidul osalemine on olnud mu unistuseks võidusõitja karjääri algusest saadik. Me töötasime sel hooajal selle nimel, et teenida koht Le Mansi välja järgmiseks aastaks ent nüüd saame ootamatult kohe startida,» sõnab Martin Rump ootamatu võimaluse kohta.

«On selge, et nii hilise kutsega ei eelda me, et lähme kohe võidu peale sõitma. Peame kõigepealt oma rütmi kätte saama ja mitte vigu tegema. Samas on Le Mans selline sõit, kus võib juhtuda igasuguseid asju. Tiimina sihime me oma vormi järgmise aasta sõiduks ja tänavune sõit on hea ettevalmistus just järgmiseks aastaks,» sõnastab Rump peamised eesmärgid Le Mansi sõiduks.