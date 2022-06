Ukraina poksitšempioni abikaasa: mul oli kolm kuud tunne, nagu oleksin surnud

«Mul oli kolm kuud tunne, nagu oleksin surnud. Kõik need päevad pole mitte elatud, vaid lihtsalt kuidagi eksisteeritud. Vahet pole, kus sa parasjagu oled, sa lihtsalt... näed ümberringi leina, surnud inimesi ja tunned sisimas täielikku tühjust.

Olen alati Ukrainat armastanud, kuid ausalt öeldes ei uskunud, et teen seda nii tugevalt. Rahu ajal oli mul korduvalt võimalusi siit kusagile mujale kolida, misiganes riiki, kuid ei... Praegu ma ootan jällegi seda hetke, mil mul on võimalik uuesti kodumaale naasta. Ilmselt, kui mul poleks kolme imelist last, kelle eest hoolitseda, oleksingi sinna jäänud.