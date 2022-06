Riigikohus: spordivõistluse tulemusi ei saa kohtus vaidlustada

Litsentsi äravõtmine riivab intensiivselt sportlaste õigusi

Kolleegium leidis, et spordivõistlus, mille käigus selgitatakse välja võitja, on võlaõigusseaduse mõttes konkurss. Muu hulgas tähendab see, et võistluse tulemusi ei saa kohtus vaidlustada. Võistluse korraldaja või näiteks tema määratud kohtunik või žürii otsustab, kas sportlased järgisid kõiki reegleid ja teeb kindlaks ka lõpptulemuse.

Riigikohus rõhutas, et seadus piirab võistluste tulemuste vaidlustamist siiski ainult riiklikes tsiviilkohtutes ega välista spordiorganisatsioonide või korraldajate õigust lubada tulemuste vaidlustamist näiteks protesti esitamise kaudu. Spordiorganisatsioonid on spordiala reeglite kehtestamisel autonoomsed ja kohus saab hinnata üksnes seda, kas reeglid rikuvad seadustega kehtestatud ülimuslikke norme.

Hagejad tuginesid kohtus asjaolule, et neil oli TVK-ga lepinguline suhe. Riigikohtu hinnangul piirdub aga sportlase lepinguline suhe võistluse korraldajaga üldjuhul sellega, et sportlane saab võistlusel osaleda, kui ta täidab ettenähtud tingimused – näiteks maksab osalustasu. Spordivõistlus ise on sõltumata lepingu olemasolust oma olemuselt konkurss. Lepingu rikkumine on näiteks see, kui korraldaja jätab võistluse ära või ei luba reeglitele vastavat sportlast võistlema. Sel juhul on sportlasel õigus nõuda korraldajalt vajadusel kohtu kaudu kahju hüvitamist.