Grönholm usub, et Rovanperä on MM-tiitliks valmis

Pärast Grönholmi triumf 2002. aastal, rändas autoralli MM-tiitel korraks Norrase – tänu Petter Solbergile –, misjärel algas WRC-sarjas Sebastienide ajastu.

Vahemikus 2004 – 2021 võitsid kaasmaalased Loeb ja Ogier kahepeale 17 MM-tiitlit ning ainsana suutis prantslaste võidukäiku 2019. aastal väärava Ott Tänak.

Tänavu ei tee aga kumbki eelpool nimetatud Sebastienidest enam kaasa täishooaega, mis tähendab, et MM-tiitli on krabamiseks teistele.

Nelja etapi järel on MM-sarja juhtohjad enda kätte haaranud soomlane Kalle Rovanperä, kes oli hooaja avaetapil Monte Carlos küll neljas, kuid on seejärel triumfeerinud nii Rootsis, Horvaatias kui ka Portugalis.

Nõnda on 21-aastasel roolikeerajal koos 106 punkti, mida on 46 võrra enam kui MM-sarjas teist kohta hoidval Thierry Neuville'il. Ülejäänud jälitajatel on koos alla 40 punkti...

Kas just sellest puhvrist tulenevalt, kuid viimane soomlasest maailmameister ehk Grönholm on igatahes veendunud, et Rovanperäs on ilmatšempioni materjal juba praegu olemas.

«Ta on tõsiselt hea. Ma leian küll, et ta on valmis MM-tiitlit pea kohale tõstma. Kui ta jätkab samamoodi nagu ta hooaega on alustanud, siis pole selles isegi kahtlustki. Ta on väga hea ning seda isegi juhul, kui ta on surve all,» leidis soomlane Motorspordile antud usutluses.