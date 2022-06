Šoti jalgpallilegend on Ukraina poolt: tahan, et nad võidaksid MM-tiitli

«Olgu see sport, poliitika, kunst või mis iganes, me peame Venemaale selgeks tegema, et see, mida nad teevad, on vastuvõetamatu. Olen emotsionaalne. Ma ei taha, et Ukraina pääseks lihtsalt MMile. Ma tahan, et nad läheksid Katari ja võidaksid maailmameistritiitli,» ütles 69-aastane Souness Daily Mailile.