Raudmees Alonso võitleb meeletute valudega: keha on parajalt sassis

Alpine'i sõitjal olid pärast pühapäevast Monaco GP-d mõlemal randmel sidemed ja ta ütles ajakirjanikele, et need olid tema Melbourne'i õnnetuse tagajärg, kus ta sõitis laupäeval suurel kiirusel vastu rajabarjääre.

«Luud, sidemed, kõõlused, keha on parajalt sassis. Mul on vaja kaks-kolm kuud taastumiseks, operatsioonile ei lähe ja midagi muud ei saa ka teha. Lihtsalt puhkan. Kahjuks pean iga kahe nädala tagant võistlema. Proovin kodus puhata, kuid lõplik taastumine võtab paar kuud,» ütles 40-aastane hispaanlane Reutersile.

Monacos seitsmendas tulnud Alonso ja tema meeskond Alipne on tegemas korralikku hooaega. Meeskondlikus punktitabelis ollakse kuuendal kohal, vaid punkti kaugusele jääb Alfa Romeo ja 19 punkti on minna McLarenile. Esikolmik – Red Bull, Ferrari ja Mercedes – on teistelt selgelt eest ära.