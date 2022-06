Vassiljev enne kohtumist autsaideriga: mitte midagi ei tohi vastasele kinkida

«See peab tekitama austust vastase ees, mitte mingit kartust. Peame keskenduma maksimaalselt, et oma eesmärgini jõuda. Tahame kodus hästi startida ja võita, kindlasti peame valmis olema kõvaks vastupanuks,» kirjeldas Vassiljev vastast pressikonverentsil.

Ta lisas, et Eestit ootab ees ebameeldiv vastane. «Ta tahab oma parimat mängu näidata ja midagi selles meie alagrupis ka saada. Mingit illusiooni ei pea meil tekkima, et tuleb kerge jalutuskäik. Maksimaalne keskendumine igas mängu momendis, eriti kaitses.

Mitte midagi ei tohi vastasele kinkida. Ründes peame olema kannatlikud ja agressiivsed. Ei saa olla nii, et meie mäng muutub ümmarguseks. Tahame ohustada väravat nii palju kui see on võimalik,» lisas Vassiljev.