Ülimotiveeritud Ukraina purustas Šotimaa ja on MM-finaalturniirist võidu kaugusel

Ukraina asus teise poolaja alguses Šotimaa vastu juhtima 2:0. Väravaautor Roman Jaremtšuk (keskel, nr 9) hüppas ovatsioonide saatel tribüünile, et juubeldada koos poolehoidjatega.

Jalgpalli MM-finaalturniirile on veel üks vaba pääse, millele on jäänud konkureerima veel kaks koondist. Üheks on Ukraina, kes alistas kolmapäeva hilisõhtul Glasgows toimunud kohtumises Šotimaa 3:1. Pühapäeval kohtutakse otsustavas mängus Walesiga.