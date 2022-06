Argentina ei andnud Itaaliale võimalustki ja võitis pea 30 aastat varjusurmas olnud karika

Argentina näitas oma tohutut potentsiaali ning kinnitas, et nendega tuleb arvestada ka aasta lõpus toimuval MM-finaalturniiril. Wembley staadionil 87 000 pealtvaataja silme all jätkati märkimisväärse seeriaga: nad on kaotuseta püsinud 32 kohtumist järjest. Kusjuures, mullu võideti esimene Lõuna-Ameerika tiitel pärast 1993. aastat ning viimasest MM-tiitlist lahutab neid 36 aastat.